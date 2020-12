Belen Rodriguez, baci e abbracci con Antonino Spinalbese. E il fratello Jeremias commenta: "Felice di vederti amata" | Foto

01 dicembre 2020 a

Belen Rodriguez cita il vocabolario: "Abbraccio: dimostrazione d'affetto consistente nell'accogliere o nell'attrarre l'altra persona fra le proprie braccia".

La definizione è stata ripresa dalla showgirl argentina su Instagram, per accompagnare la foto in cui è ritratta per strada abbracciata appunto al fidanzato Antonino Spinalbese, un segnale di come Belen stia vivendo un periodo professionale e sentimentale molto fortunato, considerando la storia d'amore con l'hairstylist e il successo di Tu si que vales su Canale5.

Non contenta di quello scatto Belen ne ha pubblicato un altro poco dopo. Stavolta si tratta di un bacio e la didascalia è eloquente: "Mas", ovvero Più. E su questa foto c'è pure il commento del fratello dell'argentina, Jeremias: "Felice di vederti trattata con amore, come meriti", ha scritto. Forse una frecciata all'ex marito Stefano De Martino? Insomma, Belen Rodriguez è innamorata pazza di Antonino Spinalbese e la maggior parte dei fan è ovviamente felice per lei. Non manca tuttavia chi storce il naso: "Quanto dura?", si domanda un follower. Ma al momento Belen non sembra davvero preoccuparsene.

