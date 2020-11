Belen Rodriguez, non solo Tu si que vales: eccola nel letto in intimo sexy. E c'è un cuore per Spinalbese | Foto

29 novembre 2020 a

Non solo la finale di Tu si que vales per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha regalato spettacolo nell'ultimo atto della trasmissione andata in onda su Canale5 sabato 28 novembre, con la vittoria del folignate Andrea Paris. Spacco vertiginoso e seno in evidenza per Belen, che ha soggiornato per l'occasione a Roma.

E ovviamente la Rodriguez ha voluto anche deliziare i suoi quasi 10 milioni di followers con uno scatto sensuale, che la immortalava in intimo sexy nel letto. Nella didascalia che accompagna l'immagine Belen ha postato un cuore, sicuramente riferito al suo bel fidanzato, l'hairstylist Antonino Spinalbese, con cui ormai la complicità è alle stelle. E chissà se anche questa foto sia stata scattata dal compagno. Quel che è certo è che Belen risulta strepitosa come al solito.

