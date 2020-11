Diletta Leotta, allenamento senza Daniele Scardina: ma lei è sexy anche con i guantoni da boxe | Foto

27 novembre 2020 a

Torna l'allenamento social per Diletta Leotta, che continua a deliziare con i suoi scatti i suoi oltre 7 milioni di followers. Nell'ultima foto pubblicata su Instagram, la conduttrice Dazn ha regalato una immagine come al solito sexy, che tuttavia la accomuna anche al suo fidanzato Daniele Toretto Scardina, reduce dalla finale di Ballando con le stelle.

Diletta infatti indossa guantoni da boxeur, annunciando l'imminente allenamento. Subito sono piovuti i commenti di entusiasmo da parte dei fan, mentre ancora lei e Toretto Scardina non sono usciti allo scoperto per il loro ritorno di fiamma. Intanto la Leotta sembra non curarsi delle frecciate riservatele da Selvaggia Lucarelli e fa vedere che con i guantoni ci sa fare. E non potevamo avere dei dubbi in merito.

