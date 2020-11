Elisabetta Canalis, lato b in primo piano: allenamento hot in terrazza con gli amici | Video

27 novembre 2020 a

Elisabetta Canalis tiene particolarmente a mantenersi in forma. La showgirl dalla terrazza della sua abitazione in California ha pubblicato un allenamento di pilates, dedicato soprattutto al lato b. "Pilates for you", ha scritto Elisabetta Canalis nella didascalia, per una seduta di allenamento per i suoi 2,7 milioni di followers.

Questi ultimi hanno così l'ennesima occasione di apprezzare il fisico dell'ex velina, sempre più tonico con curve tutte al punto giusto. La Canalis non è nuova a postare le immagini dei suoi allenamenti più o meno quotidiani. Stavolta ha optato un video insieme ai suoi amici, con i fan che tuttavia sono stati deliziati dalle movenze sensuali da parte di Elisabetta.

