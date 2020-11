Wanda Nara sempre più hot, il body si sfila e si vede tutto il seno: "Faccio quello che mi piace di più" | Foto

27 novembre 2020 a

Wanda Nara non smette di pubblicare immagini bollenti sui social. La showgirl argentina ormai da tempo sta deliziando i suoi oltre 7 milioni di followers con scatti ad alto tasso erotico e anche l'ultimo non fa eccezione. Selfie davanti allo specchio, con indosso un body chiaro che tuttavia non riesce a contenere le sue forme esplosive, Wanda Nara manda letteralmente in tilt il web.

"Fare quello che mi piace di più, quello che faccio da quando ero piccolissima - ha scritto nella didascalia - sempre con il sorriso e apprezzando molto il lavoro dei professionisti che fanno il loro lavoro con tanto amore quanto me". Il seno è incontenibile e il body che si sfila leggermente sembra essere ancora più malizioso.

Ma d'altronde per Wanda Nara non è certo una novità. La moglie di Icardi dalla sua quarantena parigina è sempre più hot.

