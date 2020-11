Belen Rodriguez, scatto proibito senza mutandine? Gambe distese sul muro e tacchi a spillo: "Mi metto comoda" | Foto

23 novembre 2020 a

a

a

Belen Rodriguez vietata ai minori. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram la showgirl argentina torna a postare una immagine ad alto tasso erotico dopo quelli un po' più familiari dei giorni scorsi. Belen infatti appare sdraiata sul pavimento, con le gambe distese sul muro e tacchi a spillo.

E il dubbio malizioso per i suoi quasi dieci milioni di followers è inevitabile: le mutandine ci sono? Lo scatto è ripreso un po' da lontano e non riesce a chiarire la questione. Quel che è certo è che Belen è davvero irresistibile e sono in molti a invidiare il suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. "Mettiti comoda", recita la didascalia che accompagna la foto. E pure i fan si mettono comodi quando guardano simili bellezze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.