Wanda Nara, il seno esce fuori dalla canottiera: il lockdown di lady Icardi si fa sempre più bollente | Foto

Gli oltre 7 milioni di followers di Wanda Nara si sono risvegliati domenica 22 novembre con una foto vietata ai deboli di cuore. Come sempre verrebbe da dire, almeno da un paio di mesi a questa parte. La showgirl argentina ha reso il lockdown parigino veramente bollente, con una serie di scatti ad alto tasso erotico. La maggior parte prima di fare ginnastica.

Come l'ultimo in ordine di tempo, pubblicato su Instagram, in cui appare appunto prima di una seduta di allenamento, impegnata ad aggiustarsi i capelli. La canottiere non riesce a contenere il suo seno, letteralmente incontenibile e che fa sognare i suoi fan. "A volte mi dimentico di me stessa", scrive nella didascalia Wanda Nara. Ma gli occhi dei followers sono concentrati sulle sue forme esplosive. Il marito Mauro Icardi vive un periodo difficile sul campo, in compenso si può consolare con la moglie, sempre super sexy.

