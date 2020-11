Ballando con le stelle, Daniele Toretto Scardina carico su Instagram. E la sua sexy Diletta Leotta lo aspetta in pigiama | Foto

21 novembre 2020 a

Finalissima a Ballando con le stelle nella serata di sabato 21 novembre. Tra i concorrenti in lizza per il titolo c'è pure Daniele Toretto Scardina, lanciatissimo tra i favoriti nel programma in onda su Rai1 dalle 20,40 e condotto da Milly Carlucci. Il pugile è carico e ha già scritto su Instagram: "Credici sempre. E nulla sarà impossibile".

Insomma, l'obiettivo come sempre è quello della vittoria, nonostante gli avversari siano comunque agguerriti. Intanto si rincorrono le voci su Toretto. Il 28enne fa coppia con Anastasia Kuzmina su Rai1, ma nella vita privata sembra essersi riavvicinato a Diletta Leotta. Lei spopola sui social e in tv su Dazn.

Nell'ultimo scatto su Instagram è immortalata in pigiama (rigorosamente dello sponsor), senza rinunciare tuttavia alla sua sensualità. Sguardo sexy e seno che si intravede. Nulla è lasciato al caso.

