Belen Rodriguez, bacio con Antonino Spinalbese prima di Tu si que vales. Ma lei vuole di più, social in delirio | Video

21 novembre 2020 a

a

a

Belen Rodriguez scatenata sui social. La conduttrice di Tu si que vales, in onda sabato 21 novembre dalle 21,30 su Canale5, ha pubblicato su Instagram un breve video in cui in look sexy bacia con passione Antonino Spinalbese. Ma si sa come la showgirl argentina sia incontentabile e ad accompagnare il video c'è la didascalia: "Quiero mas". Ovvero "Voglio di più".

Insomma, una passione irrefrenabile quella di Belen per il suo giovane hairstylist, nuova fiamma dalla fine dell'estate 2020. Ormai i due fanno coppia fissa e spesso sono visti insieme al figlio che l'argentina ha avuto con l'ex marito Stefano De Martino, Santiago. Ma sui social non tutti apprezzano, con i soliti haters scatenati: "Quanto durerà?", oppure "Terzo padre per il figlio Santiago". La maggior parte dei fan tuttavia è con la Rodriguez, visto che il video ha raccolto in poche ore quasi 2 milioni e mezzo di like.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.