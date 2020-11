Wanda Nara, altro che allenamento: lato b e seno in bella mostra. La quarantena è sempre più hot | Foto

21 novembre 2020 a

a

a

Il lockdown di Wanda Nara è sempre più hot. La showgirl argentina posta praticamente ogni giorno scatti dalla quarantena parigina che fanno impazzire i social. Gli ultimi due su Instagram, dove l'agente del marito Mauro Icardi vanta oltre 7 milioni di followers, rientrano in questa categoria.

Nel primo Wanda scrive: "Week end in mood parigino senza make up", ma tutti sono distratti dal lato b in primo piano. La seconda immagine è ancora più mozzafiato.

Prima dell'allenameno Wanda Nara si mostra con il suo look: sguardo seducente e seno in bella evidenza, incontenibile per la mini divisa scelta per l'occasione. E i fan apprezzano con entusiasmo. Wanda Nara spopola sempre di più sui social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.