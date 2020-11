Elettra Lamborghini, ritorno hot su Instagram. Seno incontenibile, lei provoca: "Sposata però non castrata" | Foto

19 novembre 2020 a

Elettra Lamborghini torna a provocare sui social. La cantante e influencer, dopo un periodo in cui ha un po' mollato la presa da Instagram per dedicarsi più che altro alle prime settimane di matrimonio con il dj producer Afrojack, è tornata appunto a far sognare i suoi oltre 6 milioni e mezzo di followers.

E così Elettra ha pubblicato uno scatto in cui appare super sensuale, con sguardo intenso e scollatura prorompente, con tanto di vestito super succinto. Insomma, una foto ad alto tasso erotico, che la cantante ha commentato a modo suo nella didascalia: "Sposata, però non castrata", ha scritto con tante emoji sorridenti accanto. Insomma, Elettra Lamborghini non ha perso né il suo sex appeal né la sua ironia, nonostante il matrimonio.

