Belen Rodriguez, baci al parco con Antonino Spinalbese e il figlio Santiago. Ma su Instagram spopola in intimo sexy | Foto

19 novembre 2020 a

Dopo aver imbiancato casa insieme a lei e al figlio, ecco la passeggiata al parco. Insomma, Antonino Spinalbese è ormai uno di casa per Belen Rodriguez e il figlio Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino. L'hairstylist di 25 anni è a pieno titolo uno del clan Rodriguez, come testimoniato anche dall'ultimo servizio fotografico del settimanale Chi. Belen, 36 anni, appoggia la testa sulle gambe di Antonino, mentre Santiago si diverte lì vicino.

Belen è innamorata persa dei suoi due uomini. Ma la Rodriguez continua anche a impazzare sui social.

Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram la showgirl argentina appare in intimo super sexy, in una immagine che come al solito ha mandato in delirio i suoi quasi 10 milioni di followers. "Immobile con movimento", la scritta nella didascalia. Il fisico di Belen è sempre strepitoso.

