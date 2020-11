Giulia De Lellis, si vede tutto sotto la pelliccia: è quasi nuda. Haters scatenati: "Sei diventata solo volgare" | Foto

19 novembre 2020 a

Giulia De Lellis sempre più sfrenata nei suoi scatti sui social. L'influencer da quasi 5 milioni di followers infatti ha mandato in tilt il web con una serie di scatti mozzafiato effettuati in un bosco. Lei appare con pelliccia e stivali, ma in realtà sotto è praticamente nuda, con un mini corpetto che copre a malapena il seno. "Qualcuno ha detto tempo da orsacchiotto", ha scritto nella didascalia la De Lellis. L'immagine ha ottenuto in poche ore oltre 300mila like, ma qualche follower ha storto il naso criticando Giulia.

"Sei diventata solo volgare", è il commento di un utente. E ancora: "Marilyn si sta rivoltando nella tomba". Ma la maggior parte dei fan la difende e le fa i complimenti più sinceri per le foto. Intanto la vita sentimentale di Giulia De Lellis resta un mistero: dopo l'addio con lo storico fidanzato Andrea Damante, la storia con il rampollo Carlo Beretta non pare essere decollata. Ma la De Lellis continua a mietere successi.

