Diletta Leotta, seno e lato b in primo piano, fisico perfetto. L'allenamento è mozzafiato | Video

Diletta Leotta in forma strepitosa. La conduttrice Dazn infatti ha incantato i suoi followers pubblicando nelle sue stories su Instagram alcuni momenti del suo duro allenamento per tenere il suo fisico perfetto come sempre.

Piegamenti, salti e tapis roulant. Tutto diventa bollente quando di mezzo c'è Diletta. Lato b in primo piano, gambe toniche e scollatura da brividi.

Insomma, in pochi si concentrano sulla sicuramente impegnativa seduta di allenamento, gli occhi dei fan sono infatti quasi tutti per le forme della conduttrice Dazn, che dopo mesi in cui è rimasta single, sembra tornata insieme al pugile Daniele Toretto Scardina, grande protagonista peraltro nel varietà di Rai1 Ballando con le stelle.

Intanto lei delizia i suoi oltre 7 milioni di followers con i suoi allenamenti.

