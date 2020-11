Wanda Nara bollente, in reggiseno davanti allo specchio: si vede tutto: "Io in quarantena". Web in tilt | Foto

16 novembre 2020 a

Wanda Nara non smette mai di provocare. Sui social la showgirl argentina delizia gli oltre 7 milioni di followers con scatti ad alto tasso erotico. L'ultimo scatto pubblicato su Instagram è vietato ai deboli di cuore. Wanda infatti appare davanti allo specchio con indosso soltanto un reggiseno, un indumento che tuttavia non nasconde praticamente niente.

La scritta nella didascalia che accompagna l'immagine è: "In quarantena". Una quarantena bollente. Mauro Icardi, un po' trascurato nel Psg dal tecnico Tuchel, di certo si potrà consolare una volta in casa a Parigi con la sua sexy moglie e agente. La sensualità di Wanda Nara mai come ora sembra essere alle stelle.

