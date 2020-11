Gianluca Vacchi, il gioco di mani con Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema commuove i fan: "Il nostro mondo" | Video

15 novembre 2020 a

a

a

Gianluca Vacchi torna a commuovere i social con un altro video romantico. L'imprenditore dj, che vanta su Instagram 19,2 milioni di followers, ha infatti pubblicato un video in cui le sue mani si aprono e trovano quelle della compagna Sharon Fonseca, che a sua volta le apre ed è qui che spuntano quelle piccolissime della bimba della coppia, Blu Jerusalema.

"Our world", è scritto nella didascalia. Vale a dire "Il nostro mondo", a testimonianza di come a volte sono proprio le piccole cose quelle che riempiono il cuore. Insomma, Gianluca Vacchi sembra ora volersi quasi distaccare dal mondo frenetico dello showbiz, che nelle ultime ore tra l'altro lo ha visto polemizzare con Mirko Scarcella, in un servizio mandato in onda da Le Iene. Per il momento tuttavia c'è posto solo per Sharon e la piccola Blu Jerusalema.

