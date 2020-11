Cecilia Rodriguez in intimo provoca i fan: "Vado bene per la montagna?". E ancora: "Figli? Ne voglio almeno tre" | Foto

15 novembre 2020 a





Cecilia Rodriguez non smette mai di provocare sui social. La sorella di Belen sta trascorrendo un fine settimana di relax al Palace hotel Ravelli, in Trentino, insieme ovviamente al suo fidanzato Ignazio Moser. Dopo la foto di sabato 14 novembre in cui è immortalata nuda tra le lenzuola, Cecilia ha pubblicato un altro scatto hot il giorno successivo, in cui appare con un fisico pazzesco mentre indossa un intimo super sexy. Da qui la provocazione ai suoi followers, oltre 4 milioni: "E non mi dite che manco questo è l’abbigliamento adatto per la montagna", ha scritto.

La frase è ironica, e riprende il dibattito nato dopo la pubblicazione di un'altra immagine, in cui lei e Ignazio erano nudi nel letto con le montagne piene di neve sullo sfondo. Una foto che aveva scatenato anche le battute di Luciana Littizzetto da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Intanto Cecilia Rodriguez se la ride, e a chi le chiede se vorrebbe dei figli, lei risponde così: "Ne voglio minimo tre, dici che mi devo mettere al lavoro?". E chissà se presto la sorella di Belen e il figlio dell'ex campione di ciclismo avranno un annuncio importante da fare.

