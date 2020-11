Jazzma Kendrick, costume quasi invisibile per l'ex fidanzata di Bobo Vieri: si vede tutto, fan in delirio | Foto

15 novembre 2020 a

Jazzma Kendrick è stata una delle tante fidanzate avute da Bobo Vieri nel corso della sua vita. Il flirt tra l'ex bomber e la modella statunitense è durato pochi mesi nel 2016, ma gli italiani non si sono mai dimenticati del fisico perfetto e della sensualità della splendida Jazzma. E così è ancora molto seguita sui social, dove pubblica scatti e video davvero mozzafiato.

L'ultima foto postata su Instagram è ad alto tasso erotico. La modella appare in un microkini striminzito che non lascia alcun spazio all'immaginazione. Le forme sono tutte in bella vista e ancora una volta Jazzma dimostra di avere un fisico senza difetti. Gli apprezzamenti dei suoi followers sono tutti meritati.

