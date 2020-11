Wanda Nara hot, seno e lato b sempre in primo piano: "Ma non sono rifatta, ho troppo paura degli aghi" | Foto

15 novembre 2020 a

a

a

Wanda Nara spopola sempre di più sui social. La prorompente showgirl argentina ha dedicato un po' di tempo a rispondere alle domande di alcuni dei suoi oltre 7 milioni di followers, mostrandosi come al solito senza filtri e nel massimo della sua schiettezza.

Wanda Nara, il seno è incontenibile ed esce dal vestito. Look scaramantico: "Venerdì 13 porta fortuna" | Foto

A chi le chiede se si sia rifatta lei risponde così: "Mi chiedi se ho rifatto il seno o il lato b? Ti dico che nemmeno il mio viso è rifatto per il semplice motivo che io ho una paura tremenda degli aghi. Non mi sottoporrei mai a un intervento di chirurgia estetica", ha sottolineato la moglie di Mauro Icardi. "I ritocchi su Instagram? Non sono chirurgia estetica", ha precisato.

Qualcuno resta scettico, ma Wanda Nara sembra davvero sincera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.