Elisabetta Canalis, il kickboxing si fa sexy. Fisico tonico e in bella mostra, ma per l'amico finisce male | Video

Elisabetta Canalis incanta ancora sui social. La splendida showgirl 42enne infatti ha pubblicato un video in cui appare mentre sta svolgendo una seduta di kickboxing in giardino. Il look è sì sportivo ma incredibilmente sexy, con il fisico di Elisabetta semplicemente perfetto tra gambe toniche e curve al punto giusto. L'esercizio è piuttosto impegnativo: la Canalis infatti ha posizionato sulla testa di un amico una scarpa, lei dovrà con un calcio colpire soltanto la scarpa, senza ovviamente prendere il ragazzo.

L'esercizio scorre abbastanza bene, fino alla parte finale, quando in realtà Elisabetta si lascia prendere un po' troppo dalla foga agonistica e colpisce anche la povera cavia. Fortunatamente tutto finisce bene, ma che paura. La scena comunque strappa le risate generali, anche da parte degli oltre 2 milioni e mezzo di followers di Elisabetta: "La fine è la parte migliore", ha scritto la Canalis.

