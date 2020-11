Cecilia Rodriguez, erotismo alle stelle: nuda tra le lenzuola dopo la notte d'amore con Ignazio Moser | Foto

14 novembre 2020 a

Cecilia Rodriguez più hot che mai. La sorella di Belen ha pubblicato infatti uno scatto su Instagram (per lei 4,3 milioni di followers) ad alto tasso erotico, che non lascia decisamente alcun spazio all'immaginazione. Cecilia è infatti immortalata completamente nuda tra le lenzuola e tutto lascia supporre che la foto sia stata scattata subito dopo una romantica notte d'amore insieme a Ignazio Moser, il fidanzato con cui in seguito a una estate burrascosa è tornato il sereno.

Ora il progetto della coppia sembra essere quello di allargare la famiglia e chissà se questo obiettivo sia programmato per il breve o medio periodo. Intanto Cecilia se la gode e l'ultima immagine è davvero in stile Belen. Super sexy e sfrontato al punto giusto. I followers non possono far altro che apprezzare.

