Melissa Satta, il look da palestra è bollente. Forme esplosive e lato b in primo piano: "Ora tocca a voi" | Foto

Torna protagonista sui social Melissa Satta. La showgirl deve affrontare le voci di crisi sul suo matrimonio con Kevin Prince Boateng. Voci che durano da tempo ma che adesso sembrano trovare sempre più conferma, visto che le foto insieme della coppia ormai sono pressoché inesistenti.

Ma la vita prosegue e così anche Melissa prova a guardare avanti. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram, dove vanta 4 milioni e mezzo di followers, la Satta è immortalata al termine di una seduta di fitness. Ma gli occhi dei fan sono soprattutto per il look decisamente sexy, nonostante sia comunque un look sportivo. Body nero lucido, leggins attillatissimi con scollatura in bella vista. Insomma, una tenuta bollente, che ha fatto letteralmente impazzire i numerosi followers. Anche perché le immagini sono due, e nella seconda il lato b super sexy è in primo piano. "Siete pronti, ora tocca a voi", ha scritto nella didascalia. Una sfida ai fan?

