Giulia De Lellis, shooting da urlo. Ma voci di crisi con Carlo Beretta, lei cita Paola Turci: "Fatti bella per te" | Video

Giulia De Lellis è sempre al centro del gossip e questo sicuramente le giova dal punto di vista lavorativo. L'influencer, che vanta su Instagram quasi 5 milioni di followers, sembrava infatti aver ritrovato la serenità con il nuovo fidanzato Carlo Beretta, dimenticando le sofferenze con l'ex Andrea Damante. Tuttavia nelle ultime ore sarebbero emerse già delle voci di crisi per la coppia, con il rampollo milanese che sarebbe tornato con la sua ex.

Lei comunque non sembra curarsene ed è impegnata con un altro shooting pubblicitario, nel quale Giulia ha illustrato un nuovo prodotto per i capelli. E così su Instagram la De Lellis ha pubblicato un video in cui appare bellissima, con lo sguardo sensuale e un fisico perfetto mentre si sta preparando con un nuovo look. Nella didascalia che accompagna le immagini una frase che è anche una citazione di una canzone di Paola Turci: "Fatti bella per te", ha scritto. Un messaggio che Giulia De Lellis ha voluto diffondere alle sue fan e non solo. Alla luce delle voci può essere pure un invito a se stessa.

