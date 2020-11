Covid, colpita anche Alena Seredova: "Positiva e sintomatica. Spero passi presto, teniamo duro" | Foto

14 novembre 2020 a

Anche Alena Seredova è stata colpita dal Covid. La showgirl ha annunciato la positività al virus su Instagram, pubblicando una foto in cui appare piuttosto provata. "Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente - ha scritto nella didascalia -. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto. Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!".

Sul profilo social sono fioccati centinaia di messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione, da parte dei suoi oltre 570mila follower. In tanti hanno poi raccontato di trovarsi in una situazione simile alla sua, costretti a restare a casa in attesa dell'esito negativo del tampone. Alena Seredova ha da poco dato alla luce il suo terzo figlio, una bambina (Vivienne Charlotte), con il suo attuale compagno Alessandro Nasi dopo i due maschietti avuti con il portiere Gigi Buffon.

