Covid, Nina Zilli finalmente negativa. Il messaggio ai negazionisti: "Non è una influenza, non passa mai. Ho ancora otite e mal di testa"

14 novembre 2020 a

a

a

Nina Zilli è finalmente guarita dal Covid. La cantante è risultata negativa dopo tre settimane difficili a causa del virus. E così la Zilli si è rivolta ai negazionisti in alcune storie su Instagram: "Ma quale influenza - ha detto subito -. A me esplodeva la testa, colpisce i nostri punti deboli". La cantante ha quindi raccontato la sua esperienza: "I sintomi ancora non sono svaniti. Tutto è iniziato da una piccola media influenza - ha spiegato - febbre e mal di ossa per tre giorni. E ancora: ti si tappa il naso ma non c'è raffreddore, una sinusite incredibile. Vanno via i sapori e gli odori almeno per una settimana, quindi arriva la tosse e il naso tappato".

Coronavirus, positiva Nina Zilli. La cantante dà la colpa ai ristoranti: "Non andateci più, sono tutti senza mascherina"

Nina Zilli durante queste stories pubblicate indossava un cuscinetto con noccioli di ciliegia per alleviare il dolore da otite. "Un'astenia a livelli assurdi, senza febbre ma con la testa che ti esplode", ha aggiunto. E dopo il tampone negativo ancora non è tutto passato: "Otite e mal di testa sono rimasti", ha sottolineato. Infine il messaggio ai negazionisti: "Non è assolutamente come un'influenza, è un'infiammazione che va a 360 gradi nel nostro corpo. Ma ognuno di noi lo prende in modo diverso. Il mio consiglio è stare a casa e evitare di prenderlo. Spero che le mie parole vi possano servire", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.