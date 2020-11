Wanda Nara, il seno è incontenibile ed esce dal vestito. Look scaramantico: "Venerdì 13 porta fortuna" | Foto

13 novembre 2020 a

Wanda Nara non smette di provocare su Instagram. La showgirl argentina da oltre 7 milioni di followers in questi giorni continua a pubblicare scatti ad alto tasso erotico in palestra, a testimonianza di come in questa seconda ondata da Covid Wanda vuole comunque tenersi in forma in casa. E i risultati sono davvero notevoli, con immagini che fanno puntualmente impazzire i fan della moglie di Mauro Icardi.

Nell'ultima foto Wanda è vestita in abbigliamento ginnico, ma il seno è davvero incontenibile. La frase che accompagna lo scatto è un inno alla scaramanzia: "Venerdì 13, porta fortuna". E a giudicare dai like e dai commenti Wanda Nara sembra aver fatto nuovamente centro.

