Belen Rodriguez, altro shooting da urlo: sguardo sensuale e spacco vertiginoso sulle cosce. Followers in delirio | Foto

Belen Rodriguez incantevole in un nuovo shooting pubblicitario. La showgirl argentina ha infatti pubblicato una immagine su Instagram in cui è immortalata in posa sexy, con sguardo ammiccante e spacco vertiginoso sulle cosce. Belen è impegnata in una campagna pubblicitaria legata a un noto marchio di gioielli. I suoi followers apprezzano, decretando all'unanimità la perfezione della showgirl.

La Rodriguez ha trovato ormai da qualche settimana la serenità con il suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, l'hairstylist che ha curato anche delle fotografie dedicate ad alcuni shooting dell'argentina. Su tutti quello per Vogue Thailandia. Insomma, le strade di Belen e Antonino sembrano essersi incrociate al momento giusto. E la passione va a gonfie vele.

