Elisabetta Canalis, il nudo in piscina è irresistibile: scatto hot in bianco e nero | Foto

12 novembre 2020

Elisabetta Canalis regala un altro scatto hot ai suoi 2,7 milioni di followers. La showgirl ed ex Velina ha pubblicato una foto su Instagram in cui è completamente nuda in piscina, una immagine in bianco e nero che ha fatto letteralmente impazzire fan e non solo. La bellezza di Elisabetta Canalis a 42 anni è da fare invidia alle colleghe ben più giovani.

Eleganza e sensualità allo stesso tempo, per la Canalis il tempo sembra essersi fermato. Elisabetta da tempo vive negli Stati Uniti ed è sposata da 6 anni con Brian Perri, con il quale ha avuto una figlia, Skyler Eva, che ora ha 5 anni.

