Sara Croce, la Bonas in intimo ad alto tasso erotico con lato b in primo piano: fan impazziti | Foto

Sara Croce stupenda su Instagram. Dopo la disavventura con l'ex fidanzato Hormoz Vasfi, con il magnate iraniano che ha fatto causa alla Bonas di Avanti un altro per oltre un milione di euro, la modella e showgirl sta spopolando sui social. Negli ultimi scatti infatti Sara mette in risalto le sue forme perfette, soprattutto con il lato b in primo piano.

L'intimo è elegante e super sexy e la Bonas esalta le sue curve. Forse è una dedica al fidanzato, il portiere del Bari Gianmarco Fiory, tuttavia ad apprezzare sono tutti i suoi followers.

Già qualche giorno fa Sara Croce aveva dato spettacolo sempre in intimo, accompagnando lo scatto ad alto tasso erotico con la frase: "Non sottovalutare mai il potere di una buona lingerie in una brutta giornata". E dopo simili visioni nessuno lo sottovaluta.

