Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma attende l'ingresso e spopola in intimo su Instagram: "Sono femmina nel corpo" | Foto

Non è entrata ancora nella casa del Grande Fratello Vip ma Selvaggia Roma è davvero un vulcano di idee. In queste ore infatti sta promuovendo un prossimo video musicale che la vedrà protagonista.

"Coming soon sta per arrivare un'altra clip musicale. Per motivi Covid l’uscita è stata rimandata. Ringraziamo le case discografiche e tutto il nostro staff. Rimanete connessi". Questa la frase che accompagna alcune anticipazioni, con foto che mettono in risalto come sempre le curve esplosive dell'ex concorrente di Temptation Island.

Che sta facendo letteralmente impazzire i social con scatti ad alto tasso erotico. Prima di quello relativo al video musicale ha pubblicato una immagine in intimo davvero mozzafiato: "Bambina nell’anima, Donna nella mente, Femmina nel corpo", la scritta che accompagna la foto. Non c'è che dire, il suo ingresso al Grande Fratello Vip promette scintille.

