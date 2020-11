Sigfrido Ranucci a L'Assedio: "Ogni commissione parlamentare si occupa di Report: questa cosa non mi piace" | Video

12 novembre 2020 a

a

a

Intervista a tutto campo di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, a L'Assedio, nell'ultima puntata della trasmissione di Daria Bignardi andata in onda sul Nove mercoledì 11 novembre. Ranucci ha messo in evidenza una cosa che lo infastidisce particolarmente: "Non c'è commissione parlamentare che non si occupi di Report - ha spiegato -. Questo è un fatto che non mi piace, ma lo dico da cittadino. Il giornalismo deve essere una finestra sul potere, non una vetrina del potere".

Intervista Ranucci di Report a L'Assedio

Ranucci - in collegamento da Pordenone - ha affrontato anche i temi dell'attualità; tra questi il caso della Sardegna e l'apertura delle discoteche in estate: "I contratti delle discoteche con i dj prevedevano penali salatissime in caso di disdetta della serata - ha commentato il giornalista, che poi ha parlato pure di Lombardia -. E' stata più in sofferenza delle altre regioni perché è una regione fortemente urbanizzata e al centro di molteplici scambi internazionali. Però il virus quando è entrato ha trovato una medicina territoriale distrutta".

