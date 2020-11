Wanda Nara esagerata, posa hot a bordo piscina. Lei provoca con il lato b: "Come una sirena" | Foto

12 novembre 2020 a

a

a

Wanda Nara non si smentisce. La showgirl argentina continua a impazzare sui social, soprattutto su Instagram, dove vanta oltre sette milioni di followers. Di recente è tornata a provocare con foto mozzafiato che esaltano le sue curve esplosive. E ora, con il lockdown a Parigi e a Milano, città dove lei si divide per i figli e per il marito Mauro Icardi, stabilmente in panchina con il suo Psg, le immagini social fioccano.

L'ultimo scatto è davvero hot: posa sensualissima a bordo piscina, con lato b in primo piano: "Come una sirena", recita la didascalia, che raccoglie sin da subito migliaia e migliaia di like. "Autunno inverno in casa", scrive ancora Wanda Nara. Ma se questi sono i risultati, ai followers dell'argentina il lockdown peserà un po' meno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.