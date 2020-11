Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma pronta a entrare: in casa due suoi ex. Intanto provoca sui social | Foto

11 novembre 2020 a

a

a

Selvaggia Roma freme per il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex concorrente di Temptation Island è infatti guarita dopo essere risultata positiva al Covid e ora attende il via libera per entrare nel reality più famoso d'Italia. Intanto Selvaggia continua a provocare su Instagram con uno scatto mozzafiato nel quale ha messo in risalto le sue forme esplosive, con un dècolletè davvero incontenibile.

Sguardo ammiccante e messaggio sibillino: "Fate colazione con le bimbe/i? Vi ho mostrato molte volte la mia colazione tipo", è scritto nella didascalia che accompagna l'immagine. Il suo ingresso nel Grande Fratello Vip è molto atteso: la Roma infatti potrebbe mettere davvero molto pepe all'interno della casa, viste le sue passate relazioni con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli. Chissà se l'ex velino troverà la distrazione per togliere gli occhi dall'inarrivabile Elisabetta Gregoraci.

