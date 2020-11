Cecilia Rodriguez mostra il lato b in cucina e chiede aiuto ai followers: "Cosa cucino per Ignazio Moser" | Foto

11 novembre 2020 a

Cecilia Rodriguez super sexy anche in cucina. La sorella di Belen ha infatti postato uno scatto su Instagram che ha saputo coinvolgere tutti i suoi followers, sia gli uomini che le donne. Cecilia ha pubblicato una immagine in cui immortalata di spalle e con il lato b in bella vista ha chiesto ai suoi fan consigli per una ricetta da cucinare proprio per il suo fidanzato Ignazio Moser.

"Buenos dias - ha salutato tutti così la Rodriguez -. Avrei bisogno di voi, vi va di consigliarmi dei piatti da fare a casa Moser? Aspetto le vostre ricette". E subito si è scatenata la gara ai suggerimenti, dalle melanzane al forno agli spaghetti con zucchine e provolone. Insomma, tutti si sono ingegnati per dare la ricetta giusta. Cecilia Rodriguez vuole prendere il suo Ignazio anche per la gola. Missione compiuta?

