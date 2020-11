Andrea Delogu sexy da impazzire: "Ho sempre perso la brocca per i più fighi". Il marito Francesco Montanari con l'Uomo Tigre | Foto

11 novembre 2020 a

"Sono molto banale, ho sempre perso la brocca per i più fighi". Questa la didascalia che accompagna l'ultima foto pubblicata su Instagram da Andrea Delogu. La conduttrice è immortalata in una posa sexy con sigaretta e sguardo sensuale, poi scorrono le immagini di alcuni dei personaggi "fighi" a cui fa riferimento.

Tra questi Mark Lenders (il rivale di Holly nel celebre cartone animato giapponese sul calcio) e l'Uomo Tigre. Non manca come ultimo scatto quello del marito Francesco Montanari, famoso per aver interpretato il Libanese nella serie cult Romanzo Criminale. E anche i followers della conduttrice apprezzano.

