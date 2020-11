Gianluca Vacchi, balletto con la compagna Sharon: "Si è quasi ripresa". Ma i fan chiedono la foto della figlia Blu Jerusalema | Video

11 novembre 2020 a

"L'amore della mia vita si è quasi ripreso, ti amo mia regina". Poi il tag alla compagna Sharon Fonseca. Così Gianluca Vacchi ha dedicato un post su Instagram alla donna che appena due settimane fa gli ha regalato la piccola Blu Jerusalema.

L'imprenditore dj che vanta su Instagram oltre 19 milioni di followers è al settimo cielo e non fa nulla per nasconderlo dopo la nascita della figlia: nell'ultimo video social improvvisa un balletto proprio con Sharon, che sembra dunque aver recuperato dopo il parto. E così la coppia ne approfitta subito per pubblicare l'esibizione, a cui partecipano pure due cani. Non compare invece la piccola Blu Jerusalema, che almeno per questi primi giorni di vita viene tenuta lontano dai social. Siamo certi che questo distacco tuttavia non durerà più di tanto. I followers reclamano: "Perché non pubblichi la foto della bambina?", chiede uno di loro.

