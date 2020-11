Giulia De Lellis, foto con dedica al nuovo fidanzato? "Portami il girasole". Intanto lei è il volto di Huawei | Video

08 novembre 2020 a

a

a

Giulia De Lellis scatenata sui social. La modella e influencer che vanta su Instagram quasi 5 milioni di followers fa sempre parlare di sè. La sua storia con Carlo Beretta suscita curiosità nel web, soprattutto per la reazione del suo ex fidanzato Andrea Damante. Tuttavia lei non se ne cura più di tanto, afferma di avere "la coscienza pulita" e comunque continua a raccogliere successi nella sua carriera.

Tra le ultime foto pubblicate su Instagram una la ritrae con il volto ricoperto da disegni tutti particolari e chissà se la dedica è legata proprio al nuovo fidanzato: "Portami il girasole impazzito di luce", è scritto nella didascalia.

Intanto la stessa Giulia De Lellis è protagonista dello spot del nuovo Huawei P Smart 2021, in cui lei commenta: "Lo ammetto, ogni tanto anche io mi spengo un poi ma il nuovo Huawei mai", ha affermato. Il video ha subito collezionato migliaia e migliaia di like.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.