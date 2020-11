Sara Croce, non solo la battaglia con l'ex Hormoz Vasfi: lato b in primo piano in palestra e trucco sensuale su Instagram | Foto

08 novembre 2020 a

Sara Croce prova a dimenticare la battaglia legale con l'ex fidanzato, il magnate iraniano Hormoz Vasfi. Vasfi ha chiesto infatti un milione di euro circa, perché secondo lui la bellissima e sexy ex Bonas di Avanti un altro sarebbe stata fidanzata con lui esclusivamente per i soldi. Tra le curiosità da segnalare sulla vicenda anche il fatto che Hormoz abbia chiesto indietro pure le cialde del caffè e la lavatrice alla madre della ragazza.

Ora Sara Croce prova a guardare avanti, postando foto su Instagram che la ritraggono come al solito stupenda. Prima fa pubblicità a una palestra di un amico che "mi sta seguendo per alimentazione e allenamento e con pochi attrezzi vi farò comunque vedere i risultati", ha scritto.

Poi una immagine in primo piano in cui esalta il suo look: "Amo questo trucco", ha sottolineato. Tutti d'accordo, Sara Croce è davvero perfetta.

