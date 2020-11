Andrea Delogu, risveglio con messaggio ai fan: "Scrivete e taggatemi, poi vi condivido se non siete scandalosi" | Foto

08 novembre 2020 a

Andrea Delogu coinvolge i suoi followers in uno scatto su Instagram. La conduttrice e scrittrice infatti ha pubblicato su Instagram una foto in cui è immortalata senza trucco, nel classico risveglio mattutino e si copre un occhio con un cartoncino.

Da qui il messaggio ai fan: "Se il vostro messaggio sta in uno spazio così piccolo allora è condivisibile. Scrivete e taggatemi nelle storie riposto i meno scandalosi. (Ogni settimana sempre più difficile)", ha scritto. Evidentemente dopo la foto virale in cui è stata immortalata dall'amica Ema Stokholma nuda sul letto, i followers si sono avventurati in maniera più frequente in messaggi un po' più spinti.

