Kim Kardashian, alcol e balli scatenati: scollatura incontenibile. Festa grande dopo la vittoria di Biden | Video

Kim Kardashian scatenata sui social e non solo. La modella e imprenditrice, che vanta su Instagram 191 milioni di followers, ha postato un video in cui si diverte a bere e a ballare sulla sabbia insieme a una sua amica con un vestito che esalta le sue forme esplosive. Ad accompagnare il video la scritta: "Aspetta, bere ti rende un ballerino migliore?".

Un modo per ironizzare anche sulla sua performance, non certo perfetta. Nei giorni scorsi Kim Kardashian aveva postato una foto in cui rendeva noto di aver votato per le presidenziali Usa. Difficile tuttavia che abbia votato per suo marito Kanye West, l'imprenditrice infatti da tempo è molto vicina alle posizioni del neo eletto Joe Biden.

E chissà se questi balli scatenati siano i festeggiamenti per la vittoria del democratico contro Donald Trump.

