Covid, anche il comico Lillo è positivo e ricoverato in ospedale. La foto con la maschera di ossigeno e il messaggio

27 ottobre 2020 a

Anche Lillo Petrolo, comico del duo Lillo & Greg, è positivo al Covid e ricoverato in ospedale. E' stato lo stesso attore a comunicare la notizia ai suo fan pubblicando una foto su Instagram. Nello scatto Lillo ha la maschera d'ossigeno e una serie di pensieri. Scrive: "Conosco il motivo per cui sono ricoverato per Covid al Gemelli di Roma. Se lo conosco vuol dire che ho presente la leggerezza che ho compiuto". Poi invita a non "abbassare la guardia. Il virus c'è e mena forte. Ve lo assicuro! Qui al Gemelli sono tornati ai ritmi forsennati di qualche mese fa. I luoghi pubblici che rispettano le regole non c'entrano. C'entra il fatto di rispettarle!". E infine: "Lo so, è dura stare h24 attenti a un cecchino che ti segue nascosto con il suo mirino... ma non sarà per sempre! W la vita!".

