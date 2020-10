Ashley Graham spudorata, la modella curvy nuda davanti allo specchio: "Nakie big girl" | FOTO

19 ottobre 2020 a

La modella curvy Ashley Graham mostra ancora una volta il suo corpo senza problemi. L'ultima foto pubblicata su Instragram si è davvero superata, con la modella immortalata completamente nuda davanti allo specchio, con le parti intime appena nascoste dal lavandino. "Nakie big girl", la didascalia che accompagna l'immagine.

Il selfie è spudorato, con i capelli bagnati dopo la doccia e un seno esplosivo nascosto soltanto dal braccio. In più uno sguardo seducente. Insomma, Ashley Graham lascia ancora senza fiato i suoi fan. La modella vuole sempre lasciare un messaggio alle donne: non abbiate timore di mostrare il vostro corpo, anche se non rientra nei canonici parametri di bellezza imposti dalla società.

