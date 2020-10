Diletta Leotta, spot per il nuovo smartphone ma gli occhi sono solo per lei: tacchi a spillo e scollatura mozzafiato

19 ottobre 2020 a

Ogni scatto di Diletta Leotta è sempre una garanzia di like. La bellissima conduttrice Dazn ha infatti pubblicato una foto in cui appare in tutto il suo splendore: vestitino verde con tacchi a spillo, gambe in bella vista e scollatura da brividi. Insomma, la solita Diletta che fa sognare i suoi followers e non soltanto loro. Il tutto in uno scenario da sogno al tramonto.

La foto è stata scattata per motivi pubblicitari legati a un nuovo smartphone, tanto che la didascalia che accompagna l'immagine richiama proprio al cellulare che ha in mano Diletta: "Per le situazioni giuste ci vogliono gli accessori giusti". La foto è ovviamente diventata subito virale.

