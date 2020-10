Cecilia Rodriguez senza freni, bacio appassionato con Ignazio Moser. La sorella di Belen non resiste: "Lo amo" | VIDEO

18 ottobre 2020 a

a

a

Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è tornata la serenità dopo una estate di incomprensioni. I due sono tornati a far coppia fissa da un paio di mesi e lei ora esterna tutto il suo amore per il figlio dell'ex ciclista. Nell'ultimo video pubblicato su Instagram, la sorella di Belen bacia appassionatamente il suo fidanzato e dimostra come il rapporto ora vada a gonfie vele, almeno stando ai social.

Nella didascalia che accompagna il video l'argentina scrive: "Me incanta", vale a dire "Lo amo". Ed effettivamente si vede, Cecilia Rodriguez non sa resistere al fascino di Ignazio. Insomma, le sorelle Rodriguez sembrano aver trovato di nuovo la serenità in amore dopo un periodo davvero problematico.

