Napoli-Atalanta e la foto anti Covid che diventa virale: "Mamma non ti preoccupare, non tolgo la mascherina"

18 ottobre 2020

L'immagine è diventata virale nel giro di pochi minuti. Arriva dallo stadio San Paolo di Napoli, dove nella giornata di sabato 17 ottobre, era in programma la partita tra i padroni di casa e l'Atalanta. A vincere sono stati gli azzurri di Gennaro Gattuso, con un perentorio 4-1. Ma già prima della fine del match a fare il giro dei social non erano le immagini dei gol, ma quelle di un piccolo tifoso napoletano presente allo stadio. Uno dei pochi, considerando le restrizioni anti Covid, ad aver avuto la fortuna di vedere la sua squadra. Il ragazzino mostrava un cartello. Un messaggio per tranquillizzare la madre: "Mamma non ti preoccupare, non tolgo la mascherina". Il fatto è che il dispositivo di protezione era completamente abbassato, quindi praticamente inutile. Miglia le condivisioni e ovviamente le battute ironiche.

