Non è l'Arena su La7, gli ospiti di Massimo Giletti nella puntata di oggi 18 ottobre. Le anticipazioni

E' una puntata che si annuncia di fuoco quella di Non è l'Arena in onda su La7 stasera, 18 ottobre, dalle ore 20.30. Ovviamente tra i temi del programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, ci sarà l'emergenza Covid. Annunciata via social la presenza del professor Alberto Zangrillo, pro rettore del San Raffaele di Milano.

"Dopo aver passato una settimana sotto attacco - spiega Giletti - Zangrillo verrà a dare le sue risposte e a dire le sue verità in tema di Covid". Ma è annunciato anche un altro ospite molto particolare. Si tratta del manager Antonio Mastrapasqua, dal 2008 al 2014 presidente dell'Inps, che ha accettato di parlare per la prima volta dello scandalo sulla gestione dell'archivio.

