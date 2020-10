Chiara Ferragni e Fedez, completamente nudi si scambiano un bacio hot: la coppia esplode di passione | FOTO

17 ottobre 2020 a

Chiara Ferragni e Fedez esplodono di passione. Su Instagram l'ultimo scatto pubblicato dall'imprenditrice digitale è davvero hot: nella foto è immortalata mentre si scambia un bacio appassionato con il marito. I due sono completamente nudi, a dimostrazione che anche in tempo di gravidanza (lei aspetta una bambina), l'intesa tra le lenzuola dei Ferragnez sembra andare davvero a gonfie vele. La didascalia che accompagna lo scatto testimonia lo stato di felicità della coppia: "Sempre così", è scritto.

Eleonora Daniele vittima di bullismo social, arriva il Codacons: "Da Fedez violenza sessista, pronti a denunciarlo"

Chiara e Fedez ora si stanno lasciando alle spalle la polemica furente con Eleonora Daniele, che ha scatenato la rabbia del cantante. Tutto era nato dall'intervento della conduttrice di Storie Italiane sul presunto mancato impegno dell'influencer più famosa al mondo per contrastare la pandemia. Da lì la risposta di Fedez e pure la controreplica di Eleonora Daniele, che ha colpevolizzato l'ex giudice di X Factor per il bullismo poi scatenatosi ai suoi danni sui social. Ma i Ferragnez, nudi e pieni di passione, non sembrano curarsene.

