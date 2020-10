Ines Trocchia da panico, foto completamente nuda e frase sibillina: "Come le caramelle"

15 ottobre 2020 a

a

a

Ancora uno scatto da urlo per Ines Trocchia. La modella italiana che vive ormai da tempo negli Stati Uniti e ha raggiunto la quota di un milione di follower, ha pubblicato su Instagram un'altra foto ad alto tasso erotico, dove appare completamente nuda, con le forme esplosive nascoste soltanto dalla posa.

L'immagine ha raccolto una valanga di like e complimenti da parte dei fan, letteralmente in delirio per Ines. La modella tra l'altro è appassionata pure di calcio e tifosa dell'Inter, ma siamo certi che il suo fisico è apprezzato non soltanto dai sostenitori nerazzurri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.