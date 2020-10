Wanda Nara, massaggio super sexy al lato b brasiliano: fan in estasi | VIDEO

15 ottobre 2020 a

a

a

Momento di relax per Wanda Nara, tornata a Milano per seguire lo stato dei lavori della sua nuova casa. La showgirl argentina infatti ha deciso di concedersi un massaggio al suo lato b e ovviamente ha pubblicato il tutto sui suoi canali social. "Lato b brasiliano", per lei tanti complimenti decisamente meritati. E il video in poche ore è diventato virale.

Video massaggio lato b Wanda Nara

Intanto a pochi giorni dal derby della Madonnina Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter ora al Paris Saint Germain, rispolvera l’album dei ricordi e sui social ricorda il 15 ottobre 2017 quando l’Inter, grazie a una sua tripletta, ebbe la meglio 3-2 sul Milan: "Eravamo ciò che non viene ammesso, ma che non viene mai dimenticato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.