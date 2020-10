Barbara D'Urso, post mozzafiato con scollatura da urlo. Lo scatto scatena gli haters: "Copriti, hai una certa età"

15 ottobre 2020 a

Barbara D'Urso continua a essere al centro dei commenti social. Poco prima della puntata di giovedì 15 ottobre di Pomeriggio5, la conduttrice infatti ha pubblicato sui suoi canali social una foto in cui appare con un vestito che mette in risalto una scollatura da brividi. Per lei il tempo sembra essersi fermato, nonostante i 63 anni è sempre in grandissima forma. Ad accompagnare l'immagine, la didascalia: "Oggi piove". E piovono pure i commenti, non tutti di apprezzamento.

E così se ci sono molti fan entusiasti: "Sei straordinaria", il post di uno di questi, altri criticano il look della conduttrice. "Meglio che non commento, sembra un cartone animato", "Hai solo questa espressione", fino a "Copriti, hai una certa età". Barbara D'Urso tuttavia continua a non curarsi degli hater, collezionando successi costanti. E' forse questo il segreto di Carmelita.

